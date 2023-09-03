Maltepe'de motosiklet kazası: Sürücü öldü, çocuk yaralandı

Maltepe'de meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü hayatını kaybetti ve yanındaki 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Kazanın anı, bir otomobilin araç içi kamerası tarafından kaydedildi.