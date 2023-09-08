Maltepe'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Maltepe'de yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MALTEPE'de yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza saat 11.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; caddede ilerleyen 34 M 2335 plakalı yolcu minibüs ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüste bulunan yolculardan 2 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı.

Çevrede esnaf olan Bayram Kılınç, "Dükkanın önünde kahvaltı yapıyorduk. Aşağıdan yukarı bir otomobilin geldiğini gördük. Daha sonra minibüse çarparak kaza yaptı. Sağlık ekiplerine haber verdik. 3 yaralı vardı. Otomobildeki sürücüyü çıkardık. Baygın ve konuşamıyordu. Durumu pek iyi değildi" dedi.