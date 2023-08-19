Maltepe'de Doğalgaz Kesintisi: Yönetimin Borcu Ödenmediği İddia Edildi

Maltepe'nin Küçükyalı Mahallesi'nde bulunan bir sitede yönetimin 110 bin liralık borcu ödememesi nedeniyle dairelere doğalgaz verilmediği iddia edildi. Site sakinleri, aidatlarını düzenli ödemelerine rağmen yönetimin faturayı ödemediğini belirtti. Ayrıca, her daireye farklı aidat tutarları belirlendiği de tepkilere neden oldu.

Site yönetimi daire sakinlerini doğalgazsız bıraktı

İSTANBUL - Maltepe'de merkezi sistem olan bir siteye günlerdir doğalgaz verilmiyor. İddiaya göre site yönetiminin 110 bin liralık borcu ödememesi site sakinlerini çileden çıkarttı.

Maltepe'nin Küçükyalı Mahallesi'nde bulunan 5 yıllık bir siteye günlerdir doğalgaz verilmiyor. Merkezi sistem olan site de ilgili kişilerin 110 bin liralık borcu ödememesi doğalgazın kesilmesine neden oldu. Daire sakinleri düzenli olarak aidatlarını ödemesine rağmen site yönetimi faturayı ödemedi. Site sakinleri tepki sonrası yönetimle iletişime geçti ancak faturanın ödenmeyeceği cevabını aldı. Öte yandan site yönetiminin her daireye aidat için farklı tutar belirlemesi tepkilere neden oldu.

"Site yönetimi ile konuştuğumuzda bu borcu ödeyemeyeceklerini söylediler"

Site sakinlerinden Azizmahmut Burak Kaya," Biz bu binada 30 daireyiz. Sitemiz dışarıdan yönetiliyor. Merkezi pay ölçerli bir site burası. Tüm daire sakinleri aidatları düzenli ödemiş olmasına rağmen site yönetimi faturaları ödemedi. Aylarca ödenmeyen faturalar sonrası 3 gündür doğalgazımız kesilmiş durumda. 110 bin Lira civarında bir borç söz konusu. Site yönetimi ile konuştuğumuzda bu borcu ödeyemeyeceklerini söylediler. Mağdur olduk. İşin diğer ilginç tarafı ise her daire için farklı aidat rakamları belirliyorlar. Aidat tutarları 200 Lira'dan başlıyor bin 200 Lira'ya kadar değişiyor. Her daire içen belirlenen farklı ayda tutarlarının sebebini sorduğumuzda ise kafamıza göre belirliyoruz cevabını alıyoruz" dedi.