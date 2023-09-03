Maltepe Bağdat Caddesi'nde İnşaat Kazası: İşçi Yaralandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Maltepe Bağdat Caddesi'ndeki altgeçit inşaat çalışması sırasında, üzerine demir düşen bir işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Maltepe Bağdat Caddesi'ndeki altgeçit inşaat çalışması sırasında, üzerine demir düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki alt geçit inşaatının yaklaşık 10 metrelik temel çalışmasında çalışan Emrah Durgun'un (35) üzerine inşaat demirleri düştü.
Kazada yaralanan Durgun'un, bulunduğu yerden çıkartılması için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Durgun, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla yukarıya çıkarıldı.
Burada sağlık ekiplerine teslim edilen Durgun, ambulansla hastaneye kaldırıldı.