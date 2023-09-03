Maltepe Bağdat Caddesi'nde İnşaat Kazası: İşçi Yaralandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Maltepe Bağdat Caddesi'ndeki altgeçit inşaat çalışması sırasında, üzerine demir düşen bir işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.