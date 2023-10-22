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Malatya'da Yıkım Sırasında Bina Kepçenin Üzerine Yıkıldı

Malatya'da ağır hasar alan 4 katlı bir bina, yıkım sırasında kepçenin üzerine yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.