Malatya'da Yıkılan Bina Kepçenin Üzerine Düştü

Malatya'da ağır hasar alan 4 katlı bina, yıkım sırasında kepçenin üzerine yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Arslanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımına, bugün başlandı. Yıkım sırasında bina, kepçenin üzerine yıkıldı. Binanın çökmesi ile toz bulutu oluşurken, kepçe daha sonra enkazdan çıkarıldı. Binanın yıkıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Karşı apartmandan çekilen görüntülerde; kepçenin binaya dokunması ile yıkılan binanın altında kalması yer alıyor.