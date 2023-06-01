Malatya'da Yaralı Orman Baykuşu Tedaviye Alındı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide devriye görevi sırasında yaralı haldeki kulaklı orman baykuşunu gördü.

Durumun bildirilmesi ve ilk müdahalenin ardından bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı haldeki kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Baykuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.