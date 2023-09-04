Malatya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 13.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde olan M. K. idaresindeki 06 LNU 44 plakalı araç ile B. G. yönetimindeki 44 ACN 476 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden M.K. yaralandı.

Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA