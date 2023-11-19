Malatya'da etkili olan şiddetli fırtına çadırları uçurdu. Kağıt gibi havaya kalkan çadırların sürüklenmesi ise anbean kameralara yansıdı.

Malatya'da şiddetli fırtına çadırları uçurdu

MALATYA - Malatya'da etkili olan şiddetli fırtına çadırları uçurdu. Kağıt gibi havaya kalkan çadırların sürüklenmesi ise anbean kameralara yansıdı.

Malatya'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına kent genelinde çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Kent merkezinde bir çok cadde ve sokaklar göle dönerken, şiddetli fırtına Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde çadırları uçurdu. Kağıt gibi havaya kalkan çadırların sürüklenmesi ise anbean kameralara yansıdı.