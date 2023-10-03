Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili olurken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gece boyu belirli aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Malatya'da sağanak yağış etkili oluyor

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da sağanak etkili oluyor.

Deprem bölgesi Malatya'da akşam saatlerinde başlayarak etkisini arttıran sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarılarının ardından Malatya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili olurken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gece boyu belirli aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğunun da yaşandığı kentte yağışların bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.