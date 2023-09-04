Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. Kazalarda yaralananlar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.
H.E. yönetimindeki 23 AE 665 plakalı otomobil, Malatya-Darende kara yolu Akçadağ Cezaevi kavşağında, K.A. idaresindeki 02 AAU 984 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.A, A.P. ve F.T. yaralandı.
Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan A.Ç. yönetimindeki 44 AS 329 plakalı pikap ise Kuzey Çevre Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.