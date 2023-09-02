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Malatya'da depremde hasar gören binalar dinamitle yıkıldı

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, dinamit kullanılarak yıkıldı. Binaların yıkımını izleyen bina sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, dinamit kullanılarak yıkıldı.

Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürerken, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 13 katlı 4 binadan 2'si için patlayıcı kullanılmasına karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Evlerinin yıkımını izleyen bina sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan, binaların yıkımı için 5 bin 200 parçadan oluşan 390 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Yaşam

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