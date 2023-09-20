Malatya'da depremde çatı yola düştü

MALATYA'da depremde orta hasar gören 3 katlı binanın çatısı yola düştü. Yoldan geçen hafif ticari araç ile park halindeki otomobilin hasar gördüğü olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak'ta bugün öğle saatlerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan 3 katlı binanın çatısı yerinden sökülüp yola düştü. Çatı parçaları, yoldan geçen bir hafif ticari araç ile park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçlar hasar görürken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)