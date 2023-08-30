Malatya'da deprem sonrası yıkım çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Depremde bir bloku yıkılan diğer bloku ise ağır hasar alan Asur Sitesi de önümüzdeki günlerde patlatma yönetimiyle yıkılacak. Site sakini Mehmet Yalçın Serttaş, yıkımı alan firmanın site çevresindeki eşyaları ve parke taşlarını söktüğünü iddia ederek, "Şu anda 2-2,5 milyon TL gibi bir kaybımız var. Oyun parkımız, halı sahamız, basket sahamız, giriş kapımız, kamelyalarımız, parke taşımız, istinat duvarının üzerindeki demir gitmiş" dedi.

Yerinde dönüşüm için binanın yıkılmasını bekleyen site sakinleri, yıkım işini alan firmayla karşı karşıya geldi. Site sakinleri, yıkım firmasının site içerisinde bulunan kapı, duvar üzerindeki parmaklıklar, oyun alanındaki eşyalar, voleybol ve basketbol sahası ile kilit taşları söküp aldığını ileri sürerek, depremden sonra ikinci kez mağduriyet yaşadıklarını ifade ettiler.

Site sakinleri yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattılar:

"OYUN ALANI, PARKE TAŞLARI, KAPI, DEMİR HER ŞEY GİTMİŞ"

Mehmet Yalçın: "Valilik ve ilgili yerlere bildirdik ama sonuç alamadık. Parke taşımıza kadar söküldü. Yıkım ile ilgili şartnameye ulaştık, 15. maddeye göre sadece yıktıkları binanın enkazındaki demiri alabilirler başka hiçbir demirbaşı alamazlar ama sitenin giriş kapısına kadar sökmüşler. Yerinde dönüşüm projesine başvurduk ve imar durumu belli olduktan sonra inşaata başlayacağız. Şu anda 2-2,5 milyon TL gibi bir kaybımız var. Oyun parkımız, halı sahamız, basket sahamız, giriş kapımız, kamelyalarımız, parke taşımız, istinat duvarının üzerindeki demir gitmiş."

"BİZ BU MAĞDURİYETİ NİYE YAŞIYORUZ?"

Emine Baydaş: "Bina yıkılacak, o yerine konulur ama yıkılmayan mallarımızın da üzerine konma peşindeler. İki yıl sonra bunları yeniden yaptırdığımızda 3-5 daire parası kadar cebimizden çıkacak. Devletin verdiği kredi o kadar çerez parasına dönüşecek ki biz sıfırdan bir ev almış olacağız. Bir de buna ilaveten bu tür şeylere para harcadığımız zaman mağduriyetimiz kat be kat artacak. Biz bu mağduriyeti niye yaşıyoruz? Biz hala 6 Şubat'tayız. Hala 6 Şubat'tan bir adım ileriye gidemedik. Hala 6 Şubat'ı yaşıyoruz, rotamız belirsiz. Hala kat sayısı ve ne olacağı belirsiz. Biz bu muallak durumu yaşamaktan çok yorulduk."