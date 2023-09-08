Malatya'da çapa motoru devrildi: 1 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, çapa motorunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı çiftçi hastaneye kaldırıldı.
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen çapa motorunun altında kalan sürücü Ali B. (62) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesine giden Ali B.'nin kullandığı çapa motoru, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada çapa motorunun altında kalan çiftçi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ali B.'yi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ali B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam