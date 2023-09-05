Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilde biri olan Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkım işlemleri devam ediyor. 200 kilo dinamitin kullanıldığı yıkımda, bir blok yıkılmadı.

- Malatya'da ağır hasarlı binaların patlayıcı ile yıkımları sürüyor

-200 kilo dinamitin kullandığı iki bloktan biri yıkılmadı

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilde biri olan Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkım işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Yaklaşık 46 bin binanın yıkım işlemlerinin gerçekleştirileceği kentte, Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'ndeki yıkım işlemlerine bugünde devam edildi. Barguzu caddesi üzerinde 12'şer kattan oluşan 2 bloğun yıkım işlemleri için 200 kilo dinamit kullanılırken, binalardan biri yıkılmadı. Tek bloğun yıkıldığı patlatma sonrası çevreyi yoz bulutları kaplarken, yıkılmayan blok için ise yeniden çalışma yapılacağı belirtildi.