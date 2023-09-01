Makaslayan tır sürücüsü çarptığı ağaca oturup kara kara düşündü
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, makasladı. Ağaca çarparak durabilen tırda maddi hasar meydana gelirken sürücüsü devrilen ağacın üzerine oturup kara kara düşündü.
Makaslayan tır sürücüsü çarptığı ağaca oturup kara kara düşündü
SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, makasladı. Ağaca çarparak durabilen tırda maddi hasar meydana gelirken sürücüsü devrilen ağacın üzerine oturup kara kara düşündü.
Kaza, D-100 Kara yolu Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yabancı uyruklu M.T. idaresindeki yabancı plakalı tır makasladı. Ağaca çarparak durabilen tırda yaralı olmazken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Tırda maddi hasar meydana gelirken sürücüsü devrilen ağacın üzerine oturup kara kara düşündü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.