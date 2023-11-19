Mahkumların Gözünden Bir Gün

Bahar Gelir, Ankara Ceza İnfaz Kurumları'nda mahkum olan kadınları ziyaret ederek, cezaevinde geçen bir günü onların gözünden anlatıyor.

Mahkumların cezaevinde geçirdiği bir günü kendi ağızlarından dinleyen Gelir, başka dünyalara kapı açacak.

Türkiye'nin en doğusundan en batısına, kuzeyinden güneyine her bölgeyi karış karış gezen Bahar Kapıda, hayatın içinden kareleri, yaşanmışlıkları ve ilginç hikayeleri izleyenleriyle paylaşıyor. Bahar kapıda, bu hafta Ankara Ceza İnfaz Kurumlar'ında mahkum olan kadınları ziyaret etti.

Kadın mahkumların yaşadıklarını, duygularını, hayat hikayelerini, günlerini nasıl geçirdiklerini bizzat onlardan dinleyen Bahar Gelir, cezaevinde geçen bir günü kadın mahkumların gözünden ekranlara getirecek.

Ceza evinde günlük yaşamı yerinde gözlemleyen Bahar Gelir mahkumlarla ibretlik konuşmalara imza attı. Kızıyla oyun oynamayı özleyen bir anneyle sohbet eden Gelir, yaşadığı tüm zorluklara rağmen "Daha kötüsü de olabilirdi en azından sağlığım yerinde" diyerek pozitif olmaya çalışan mahkumun sözleri karşısında çok etkilendi.

Kadın mahkumlarla sohbetine devam eden Bahar Gelir, mahkumların yaptıklarından duyduğu pişmanlığı ekranlara yansıttı. Dertli türkülerin eşlik ettiği yürek yakan sohbeti izleyenleriyle paylaşan Bahar Gelir, bir kadın mahkumun "Ben bu cezaevinin kapısı gördüm ve o zaman anladım cezaevinde olduğumu.

Yapabileceklerinin kısıtlı olduğunu görsünler, bilsinler, kimse gelmesin buraya..." şeklindeki adeta ders niteliğinde olan sözlerini duyunca duygusal anlar yaşadı.

Anadolu'nun her köşesinden hayata dair kareler ve meraklı sohbetler 'Bahar Kapıda' ile her hafta sonu 21.20'de Kanal 7'de…