Büyükçekmece'de mahallenin yıllardır sembolü haline gelen 'kral' adını koydukları köpeğin üzerinden yolda yatarken geçen servis minibüsü bir süre bekledikten sonra yoluna devam etti. Kırıkları olan ve bacağı kopan köpek tedavi altına alındı.

Mahallenin sembolü 'Kral' isimli köpeği ezip yoluna devam etti

Büyükçekmece'de uyuyan köpek servis minibüsü altında kaldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de mahallenin yıllardır sembolü haline gelen 'kral' adını koydukları köpeğin üzerinden yolda yatarken geçen servis minibüsü bir süre bekledikten sonra yoluna devam etti. Kırıkları olan ve bacağı kopan köpek tedavi altına alındı.

Olay dün sabah saat 06.00 sıralarında Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi Göl Boyu Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sabah saat 06.00 sıralarında caddede uyuyan köpeğin üzerinden servis minibüs geçti. Aracın altından ezilen köpek ağır yaralandı. Servis minibüsü şoförü bir süre bekledikten sonra yoluna devam etti. Ezilen köpeğin mahalle sakinleri ve esnaf tarafından yıllardır beslenen 'kral' isimli köpek olduğu öğrenildi. Köpeği yaralı olarak gören mahalle sakinleri veterinere götürdü. Bir bacağını kaybedeceği öğrenilen köpeğin vücudunun çeşitli bölgelerinde de kırıklar olduğu söylenildi.

Mahalle sakinlerinden Cengiz Takdiş," Mahallemizin en sevilen köpeğiydi. Kral olarak biliniyordu. 10 15 yıldır bizimleydi. Mahallemizin en sevilen köpeğiydi. Kaza yaşandığında hemen oraya gittim. Ayağı kopmuştu. Sonra kamera kayıtlarına baktığımızda bir minibüsün ezdiğini gördük. Kralı öyle görünce şok oldum, senelerce bizimle beraberdi ve yaşlıydı. Mahallemizin en sevilen köpeğiydi" dedi.

Bir başka mahalle sakini Ali Çağıran" Olay sabaha doğru oluyor. Köpek yerde otururken minibüs gördüğü halde üstünden geçmiş. Benim kızımda veteriner belediyede o ilgileniyor. Köpeğin son durumu hakkında bildiğimiz kafası çatlamış ve ayağı kırılmış vaziyette. Bu mahallenin kralıydı" diye söyledi. Köpeğe çarpan sürücüye de seslenen Çağıran " Bu bir candır. Sen ona bilmeden ve görmeden çarpsan anlayabilirim fakat göz göre göre yolun üstünde yatan köpeğe çarpıp kaçıyorsun. En azından bir ambulans çağır" ifadelerini kullandı.