Kahramanmaraş'ta bir mahalleden geçen elektrik tellerinin birbirine temas etmemesi için ağaç dalı ile bağlanması görenlerin dikkatini çekti. Mahalle sakinleri ise enkazların kaldırılmaması ve altyapı sorunlarından şikayetçi.

Mahallede dikkat çeken yöntem: Elektrik telleri birbirine değmesin diye 'ağaç dalı' ile bağlanmış

Mahallede dikkat çeken yöntem: Elektrik telleri birbirine değmesin diye 'ağaç dalı' ile bağlanmış

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir mahalleden geçen elektrik tellerinin birbirine temas etmemesi için ağaç dalı ile bağlanması görenlerin dikkatini çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri şehirde yıkıcı etki yaptı. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde depremde binlerce bina yıkılıp binlercesi de hasar aldı.

Dulkadiroğlu ilçesinin Kanuni Mahallesi'nde ise vatandaşlar deprem sonrası kalkmayan enkazlardan dolayı mağdur olduklarını ifade etti.

Mahalle sakinleri yıkılan binaların enkazının kaldırılmadığını, içme sularının boşa aktığını, elektrik ve telefon hatlarında kesintiler oluştuğunu söyledi.

Mahalledeki birçok elektrik ve telefon direklerindeki kablo ve tellerinin sallandığı, iki elektrik telinin ise birbirine temas etmemesi için ağaç dalı ile bağlandığı görüldü.

Mahalle sakini Kazım Çiftçi, "Alt yapıdaki sular kesilmeden evleri yıktılar. Elektrik kesiliyor. Yıkım ekibi geliyor kepçeyi vuruyor ve buradaki vatandaş uyarıyor, 'şase yapıp eşyalar zarar görecek' diyor. Yıkım ekibi ise 'işimi bana öğretme' diyor. İki tel birbirine değmesin diye elektrik firmasının yetkilileri böyle yaptı. Bize, 'sen AKEDAŞ'ı ara diyor" dedi.

Mustafa Gök ise "Günde 3 kere balkon yıkıyoruz. Enkazları kaldırmıyorlar" diye konuştu.

Aziz Baran isimli bir başka mahalle sakini ise "Su boşa akıyor. Biz aradık gelip bakmıyorlar" ifadelerini kullandı.