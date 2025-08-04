Magical Club Yaz Yarışmaları 16–17 Ağustos'ta Çatalca'da Başlıyor

Bu yıl etkinlik kapsamında, geleneksel Equifun ve Pony yarışmalarına ek olarak, ilk defa Yeni Biniciler (YB) kategorisi de yer alacak. Böylece minik ve yeni başlayan biniciler yeteneklerini geniş bir seyirci kitlesi önünde sergileme fırsatı bulacak.

Yarışmalar, doğayla iç içe ve samimi bir atmosferde gerçekleşirken, sürpriz hediyeler ve coşkulu alkışlarla unutulmaz anlara sahne olacak.

Organizasyon, sadece yarışmacılar için değil, aynı zamanda tüm at severler ve aileler için de ücretsiz giriş imkanıyla kapılarını açıyor. Böylece binicilik sporuna ilgi duyan herkes, bu renkli etkinliğe izleyici olarak katılabilecek.

Etkinlik Çakıl Mahallesi, Benzinlik Arkası Sokak No:12/1 adresindeki Magical Horses tesislerinde düzenlenecek. Organizasyonla ilgili rezervasyon ve detaylı bilgi için miray.dernek@liderbinicilik.com adresine e-posta gönderilebilir veya 0531 502 43 93 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Magical Club Yaz Yarışmaları, binicilik sporuna gönül verenleri, doğa tutkunlarını ve aileleri bir araya getirerek, sporun heyecanını ve dostluğunu yaşatmayı hedefliyor.