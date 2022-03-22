Mağaralarda Yaşayan Yoksul Afganların Hayatları - Haberler

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Mağaralarda Yaşayan Yoksul Afganların Hayatları

Xinhua - Yaşam
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Mağaralarda Yaşayan Yoksul Afganların Hayatları

BAMYAN, 22 Mart (Xinhua) — Afganistan'ın iç kesimindeki Bamyan vilayetinde mağaralarda yaşayan birçok yoksul aile bulunuyor.

BAMYAN, 22 Mart (Xinhua) — Afganistan'ın iç kesimindeki Bamyan vilayetinde mağaralarda yaşayan birçok yoksul aile bulunuyor.

Afganistan'ın Bamyan vilayetinde bir Afgan kız çocuğu yaşadığı mağaranın yanında duruyor, 19 Mart 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Bamyan vilayetinde bir Afgan kız çocuğu yaşadığı mağaranın yakınında görülüyor, 19 Mart 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Bamyan vilayetinde yaşadıkları mağaranın içinde görülen insanlar, 19 Mart 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Afganistan'ın Bamyan vilayetinde yaşadıkları mağaranın içinde görülen insanlar, 19 Mart 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

fgaAfganistan'ın Bamyan vilayetinde yaşadıkları mağaranın içinde görülen insanlar, 19 Mart 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Xinhua / Yaşam

Afganistan, 22 Mart, Afgan, Mart, Yaşam, Haberler

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