Mağaralarda Yaşayan Yoksul Afganların Hayatları

BAMYAN, 22 Mart (Xinhua) — Afganistan'ın iç kesimindeki Bamyan vilayetinde mağaralarda yaşayan birçok yoksul aile bulunuyor.Afganistan'ın Bamyan vilayetinde bir Afgan kız çocuğu yaşadığı mağaranın yanında duruyor, 19 Mart 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)Afganistan'ın Bamyan vilayetinde bir Afgan kız çocuğu yaşadığı mağaranın yakınında görülüyor, 19 Mart 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)Afganistan'ın Bamyan vilayetinde yaşadıkları mağaranın içinde görülen insanlar, 19 Mart 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)Afganistan'ın Bamyan vilayetinde yaşadıkları mağaranın içinde görülen insanlar, 19 Mart 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)fgaAfganistan'ın Bamyan vilayetinde yaşadıkları mağaranın içinde görülen insanlar, 19 Mart 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)