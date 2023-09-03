Madrid'de Şiddetli Fırtına Nedeniyle Evde Kalın Çağrısı

İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli fırtınanın etkili olması nedeniyle vatandaşlara evde kalın çağrısı yapıldı. Madrid Belediye Başkanı Luis Martinez-Almeida, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli fırtınada yaşanacak olağanüstü ve anormal durum nedeniyle, Madrid halkından bugün evde kalmalarını rica etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli fırtınanın etkili olması nedeniyle vatandaşlara evde kalın çağrısı yapıldı.

İspanya, şiddetli fırtınalara hazırlanıyor. İspanya Ulusal Hava Durumu Ajansı, (AEMET) başkent Madrid, Toledo eyaleti ve Cadiz şehri için şiddetli fırtınaların etkili olması nedeniyle kırmızı alarm verdiklerini duyurdu. Ajans, Madrid'de önümüzdeki 12 saat içinde metrekare başına 120 litreye kadar yağmur yağabileceğini belirtti.

Madrid Belediye Başkanı Luis Martinez-Almeida ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli fırtınada yaşanacak olağanüstü ve anormal durum nedeniyle, Madrid halkından bugün evde kalmalarını rica ediyorum" dedi. - MADRİD