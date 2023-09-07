Madrid'de Klasik Araba Sahipleri Şehir Turu Yaptı

İspanya'nın başkenti Madrid'de klasik araba sahipleri araçlarıyla şehir turu yaparak Hoyo de Manzanares ilçesine gitti. Polis eşliğinde gerçekleşen etkinlik, hem İspanyollar hem de turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

İspanya'nın başkenti Madrid'de klasik araba sahipleri araçlarıyla şehir turu yaptı.

Klasik Arabalar Vetaranlar Derneğince organize edilen etkinlik kapsamında Madrid'in merkezindeki Mayor Meydanı'nda buluşan 40'tan fazla klasik araba sahibi şehir turu atarak Hoyo de Manzanares ilçesine gitti.

Trafiğin aksamaması için polisin eşlik ettiği klasik arabalara hem İspanyollar hem de turistler yoğun ilgi gösterdi.

Rollys Royce, Ford, Dodge, Buick gibi markaların 100 ila 150 yıllık klasik araçlarının sahipleri, bu tip etkinlikleri İspanya genelinde yılda 4-5 kez yaptıklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan klasik araba sahibi Martin Villa Rodriguez, "17 yaşımdan beri bu arabayı kullanıyorum. İnanılmaz bir duygu. Direksiyona her dokunuşumda, her manevrada içim ürperiyor, heyecanlanıyorum." dedi.