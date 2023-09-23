Tuzla'da bulunan madeni yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Madeni yağ fabrikası alev alev yandı

İSTANBUL - Tuzla'da bulunan madeni yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında İstanbul Tuzla Tav caddesi üzerinde bir yağ fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü fabrikanın atık yağ bölümünde yangın çıktı. Alevi fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikada o sırada kimsenin olmadığından emin olduktan sonra itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.