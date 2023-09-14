Maden ocağındaki göçükte yaralanan işçilerden 5'i taburcu oldu

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nün maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 6 madenciden 5'i hastaneden taburcu edildi. Durumu iyi olan Rıfat Öztürk ise tedavi altında.

1) MADEN OCAĞINDAKİ GÖÇÜKTE YARALANAN İŞÇİLERDEN 5'İ TABURCU OLDU

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nün maden ocağında, 1 işçinin öldüğü göçükte yaralanan 6 madenciden 5'i taburcu oldu. Hastanede tedavisi süren Rıfat Öztürk'ün ise durumunun iyi olduğu bildirildi.TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, dün, saat 13.45'te eksi 400- 450 kotunda baca yapımı sırasında tavan göçüğü meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçi ile alanın yakınında çalışan 3 işçi, kaçış sırasında yaralandı. İhbarla ocağa AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ocağa giren TTK tahlisiye ekipleri, göçük altındaki 4 işçiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralanan toplam 7 yaralı işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İşçilerden Ramazan Yıldırım (45), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

25 yıllık maden işçisi, 2 kız ve 1 erkek çocuk babası Ramazan Yıldırım'ın cenazesi, bugün öğle vakti Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi terminalinde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.Bu arada, hastanede tedaviye alınan 6 maden işçisinden 5'i taburcu oldu. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Rıfat Öztürk'ün de durumunun iyi olduğu öğrenildi.