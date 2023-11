Siirt'in Şirvan ilçesindeki bakır maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden mühendisi Zekayi Can Çalık'ın düğün görüntüleri ortaya çıktı. Çiftin mutlu günlerinden kalan bu görüntüler, ölümle ayrıldıklarını gösteriyor.

Maden mühendisi Zekayi Can Çalık'ın düğün görüntüleri ortaya çıktı

Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde bakır maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden mühendisi Zekayi Can Çalık'ın düğününün görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, geçtiğimiz temmuz ayında Giresun'un Eynesil ilçesi Ören beldesindeki düğünde genç maden mühendisi Zekayi Can Çalık ile eşi Humay Çalık'ın birlikte dans ettikleri görülüyor. Mutlu günlerinden kalan düğün vidosunda dans eden çiftleri ölüm ayırırken, mühendis Zekai Can Çalık'ın olayın yaşandığı gün ise bir arkadaşının düğünü nedeniyle onun yerine vardiya değişimine gittiği ve göçüğün meydana geldiği belirtildi. Çalık çiftinin Ankara'da yaşadığı ve Humay Çalık'ın da Ankara'da bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi. - GİRESUN