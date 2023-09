Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğü: Hayat Kurtarmak Güzel Bir Duygu

Lüleburgaz Belediyesi'nin en hayati birimleri arasında yer alan İtfaiye Müdürlüğü, yılda ortalama 2 bin olaya müdahale ederek canların kurtarılmasında etkin rol oynuyor. Hayatların kurtarılmasında gözlerini kırpmadan alevlerin arasına giren ateş savaşçıları, İtfaiye Haftası kapsamında mesleklerini ve yaşadıklarını anlattı.

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yılda ortalama 2 bin olaya müdahale ederek hayatların kurtarılmasında önemli rol üstleniyor. Ortalama 300 anız yangınına müdahale eden ekipler, 150 adet ev ve iş yeri yangınının yanı sıra trafik kazalarına müdahale ederek canların kurtarılmasını sağlıyor. Lüleburgaz'ın ateş savaşçıları, 7 gün 24 saat hayatların kurtarılması için gözlerini kırpmadan alevlerin arasına girerek yaşamlara dokunmaya devam ediyor.

"ADRESLERİN DOĞRU OLARAK VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, yılda ortalama 2 bin olaya müdahale ettiklerini bunların 150'sini ev ve iş yeri yangını oluşturduğunu belirterek ihbar edilen adresin doğru söylenmesinin müdahale süresi açısından önemli olduğunu söyledi. Akgöl, "Bizim öncelikle söyleyeceğimiz ihbar edilen adreslerin doğru olarak verilmesidir. Daha çok adreslerde sorun yaşıyoruz. O panik haliyle yanlış adres verilebiliyor. Adreslerin doğru olarak verilmesini istiyoruz" dedi.

"YILDA ORTALAMA 300 ANIZ YANGININA MÜDAHALE EDİYORUZ"

Akgöl, yangınlara müdahalede itfaiyeye en büyük engelin sorumsuz kişilerce yakılan anız yangınları olduğunu söyledi. Yılda ortalama 300 anız yangınına müdahale ettiklerinin altını çizen Akgöl, "Özellikle çiftçilerimizin anız yakmaması gerekiyor. Anız yangınlarına çok sık müdahale ediyoruz. Anız yangınlarına müdahale ederken diğer hizmetlerde aksama yaşanabiliyor. Yılda ortalama 300 anız yangınına müdahale ediyoruz. Bu kadar anız yangını hem toprağı verimsizleştiriyor hem de ekiplerimizi anız yangınlarına kaydırmamıza neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"KUTSAL BİR MESLEK. POLİSLİK GİBİ, SAĞLIK PERSONELİ GİBİ"

İtfaiyeden emekli olan babasından aldığı bayrağı taşımaya devam eden Anıl Özdemir, şöyle konuştu:

"İtfaiye sevdiğim bir meslekti. Babam da itfaiyeden emekliydi. O yüzden de merak ediyordum. Kutsal bir meslek. Polislik gibi, sağlık personeli gibi. Can kurtarıyoruz sonuçta. O yüzden sevdiğim bir meslek. Can kurtarmak güzel bir duygu. Sadece insan olarak değil. Onları kurtarmak, onlara yardımcı olmak güzel bir duygu."

"HAYAT KURTARMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Lüleburgaz'ın tek kadın alev savaşçısı, Elif Yazıcı da yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İtfaiyeciliğe her zaman ilgim vardı. Eğitimimi de o yönde ilerlettim. Sonradan bu meslekte ilerledim. Ailem hiçbir zaman karşı çıkmamıştı. Lise zamanlarda tercih etmemiştim itfaiyeciliği ailem nedeniyle. Ondan sonra ise hiçbir zaman karışmadılar. Aslında çoğu anıyı unutamıyorum. Bütün olaylarda yeni şeyler öğreniyoruz. Hayat kurtarmak çok güzel bir duygu."

"SÜREKLİ TETİKTEYİZ. CAN KURTARMA HİSSİ OLMASA BİZ BU İŞİ YAPAMAYIZ"

Anıl Örs de itfaiyeciliğin adrenali yüksek bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Sürekli tetikteyiz. Sürekli beklemedeyiz. Can kurtarma hissi olmasa biz bu işi yapamayız. Can kurtarmak, hayat kurtarmak çok güzel bir his" dedi.