Lüleburgaz'da traktör devrildi, 2 kişi yaralandı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki 34 T 0484 plakalı traktör, Kırıkköy köyünde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Duvara çarpan traktör devrildi.
Kazada sürücü E.Y. ile traktörde bulunan C.K, yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam