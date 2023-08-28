Lüleburgaz'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri de yangın ihtimaline karşı önlem aldı.