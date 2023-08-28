Lüleburgaz'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri de yangın ihtimaline karşı önlem aldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 39 SY 014 plakalı otomobil ile 22 AE 333 plakalı tır, Lüleburgaz ilçe merkezi İstanbul- Edirne karayolunda çarpıştı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiye ekipleri, araçlarda bulunan akü kutup başlarını sökerek, oluşabilecek yangın ihtimaline karşı önlem aldı.
Yaralamalı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ