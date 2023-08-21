Lüleburgaz'da Tır ve Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyon çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.