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Lüleburgaz'da Tır ve Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı

Yaşam Haberleri

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyon çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun 7. kilometresinde A. Ç. idaresinde 34 FJR 996 plakalı kamyon ile M. K. yönetiminde 39 LF 410 plakalı tır çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada her iki aracında sürücüsü yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Yaşam

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