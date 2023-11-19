Lüleburgaz'da Şiddetli Rüzgar Etkili Oldu
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Lüleburgaz ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı zarar gördü, ağaçlar devrildi ve otomobillerde hasar oluştu. Evrensekiz beldesi yolunda da bir apartmanın çatısı zarar gördü. Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarına başladı.
Lüleburgaz ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu.
Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçede bir apartmanın çatısı zarar gördü, bazı caddelerde ağaçlar devrildi.
Devrilen ağaçlar nedeniyle park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.
Evrensekiz beldesi yolunda da bir apartmanın çatısı zarar gördü.
Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağaçları ve çatılardan düşen parçaları temizledi.
Kaynak: AA / Yaşam