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Lüleburgaz'da Şiddetli Rüzgar Etkili Oldu

Lüleburgaz ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı zarar gördü, ağaçlar devrildi ve otomobillerde hasar oluştu. Evrensekiz beldesi yolunda da bir apartmanın çatısı zarar gördü. Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarına başladı.