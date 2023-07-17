Lüleburgaz'da Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik yaparken kuyuya düşen 90 yaşındaki Aziz Araz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Araz, hastaneye götürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik yaptığı kuyuda mahsur kalan yaşlı adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Düğüncübaşı köyünde temizlik yapmak için kuyuya inen 90 yaşındaki Aziz Araz, kuyudan çıkamadı.

Araz'ın mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekibi, halat yardımı ile indiği kuyudan yaşlı adamı çıkardı.

Araz, 112 Acil Sağlık ekibince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürdü.