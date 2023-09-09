Lüleburgaz'da çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Kaaağaç köyünde çıkan yangında bir depo kullanılamaz hale geldi. Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kaağaz köyü girişinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Lüleburgaz İtfaiyesi, çevreye sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.