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Lüleburgaz'da çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi

Yaşam Haberleri

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Kaaağaç köyünde çıkan yangında bir depo kullanılamaz hale geldi. Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kaağaz köyü girişinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Lüleburgaz İtfaiyesi, çevreye sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Kaaağaç köyünde çıkan yangında bir depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kaağaz köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki otluk alanda belirlenemeyen sebeple çıktığı tahmin edilen yangın, Gökhan Çetin'e ait olduğu bildirilen depoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Lüleburgaz İtfaiyesi, çevreye sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çıkan yangın sonrası depo kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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