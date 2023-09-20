Lüleburgaz'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri

Lüleburgaz'da 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Huzurevi sakinleriyle masa tenisi turnuvası ve step-aerobik gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Lüleburgaz'da 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası hızlı başladı. "Şehrini Keşfet" sloganıyla ve "Gelecek Enerjini Koru / Save Energy" temasıyla ilçenin farklı noktalarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler, 22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü'ne kadar devam edecek.

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ramazan Yaman Huzurevi sakinlerine yönelik etkinlik düzenlendi. Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş'ın da katıldığı etkinlikte huzurevi sakinleri keyifli saatler geçirdi.

Huzurevi sakinleriyle masa tenisi oynayan Pektaş, daha sonra huzurevi sakinleriyle tek tek sohbet etti.

MASA TENİSİ TURNUVASI

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde (LYFA) belediye personeli arasında masa tenisi turnuvası gerçekleştirdi.

Birbirinden çekişmeli maçlar sonucunda dereceye giren personele kupalarını Belediye Başkanvekili Ahmet Eren Gürtekin verdi.

22 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Bununla birlikte 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde kadınlar sevilen antrenör Fatma Menekşeoğlu eşliğinde step-aerobik yaptı.

Etkinlikler, 22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü'ne kadar devam edecek.