Lüleburgaz'da hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın ile Celaliye köyündeki çöplük alanında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Lüleburgaz'da anız ve çöplük yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ahmetbey beldesi yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında bazı ağaçlarda zarar gördü.

Öte yandan ilçeye bağlı Celaliye köyündeki çöplük alanında da çıkan yangına ekipler müdahalede bulundu.