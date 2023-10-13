Lüleburgaz'da 8 Kasım Kurtuluş Bayramı için hazırlıklar başladı

Lüleburgaz'da 8 Kasım Kurtuluş Bayramı programı için hazırlıklar başladı. LYKA Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda kent paydaşlarıyla birlikte düzenlenen toplantıda konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Söz verdiğimiz gibi 8 Kasımları karnaval havasında kutlamaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu coşkuya ortak olmaları, değerlerine sahip çıkmaları bizim için çok önemli" dedi.

Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünün kutlanacağı 8 Kasım için ilk toplantı Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gerçekleştirildi.

LYKA Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sibel Doğan, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, spor kulüpleri ve dernek yöneticileri katıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin başkanlığındaki toplantıda Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Samet Servet ve Belediye Meclisi Üyesi Deniz Şahin de hazır bulundu.

8 Kasım'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da karnaval havasında coşkuyla kutlanacağını belirten Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Kent paydaşlarımızla birlikte kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılında yapabileceklerimize dair çok faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz gibi 8 Kasımları karnaval havasında kutlamaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu coşkuya ortak olmaları, değerlerine sahip çıkmaları bizim için çok önemli" dedi.

Toplantıda daha sonra, Lüleburgaz Belediyesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı için belirlediği '2023 Demokrasi ve Cumhuriyet Yılı' teması çerçevesinde bu yıl daha büyük bir coşkuyla kutlanacak olan 8 Kasım Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları için öneriler masaya yatırıldı.