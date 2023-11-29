Lüleburgaz Belediyesi Ücretsiz Defin İşlemi Uyguluyor

Lüleburgaz Belediyesi, vatandaşların cenaze işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. İkameti Lüleburgaz'da olan vatandaşlar, 4445539 numaralı çağrı merkezini arayarak defin işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Ayrıca belediye, cenazeleri Trakya'nın her yerine ve tüm cenaze nakil istasyonlarına ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Lüleburgaz Belediyesi, hayata geçirdiği ücretsiz defin işlemi sayesinde vatandaşlar en acı günlerinde kendilerini yalnız hissetmiyor. Cenazesi olan vatandaşların 4445539 numaralı çağrı merkezi üzerinden tek bir telefonla gerçekleştirdiği defin işlemleri sırasında ikameti Lüleburgaz'da olan vatandaşlardan hiçbir ücret talep edilmiyor. Ayrıca Lüleburgaz Belediyesi cenazeleri, Trakya'nın her yerine ve tüm cenaze nakil istasyonlarına ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Lüleburgaz Belediyesi vatandaşın en kötünde de yanında oluyor. Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin sözlerinden biri olan ücretsiz defin işlemleri, 2018'in Ekim ayında Lüleburgaz Belediye Meclisi'nin almış olduğu kararla hayata geçti. Söz konusu uygulamayla birlikte ikameti Lüleburgaz'da olan vatandaşların tüm defin malzeme ve işlem masrafları, Lüleburgaz Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde karşılanıyor.

2 BİN 817 KİŞİ ÜCRETSİZ DEFNEDİLDİ

Uygulama kapsamında kararın hayata geçtiği günden bu yana 2 bin 817 kişinin defin işlemleri ücretsiz bir şekilde gerçekleştirildi. Bu sayede vatandaşlar en zor günlerinde herhangi bir maddi işlemi düşünmek zorunda bırakılmıyor.

Öte yandan, Lüleburgaz Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşların cenaze nakil işlemlerini de ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda Trakya'nın her noktasına ve bölgedeki tüm cenaze transfer merkezlerine nakil işlemleri ücretsiz yapılıyor.

Vatandaşların cenaze işlemleri için 4445539 numaralı Çağrı Merkezi'ni araması yeterli oluyor.