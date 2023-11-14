Lüleburgaz Belediyesi'nin Hobi Bahçesi Başvuruları Başlıyor
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Lüleburgaz Belediyesi'nin tarımsal üretime teşvik amacıyla hizmete sunduğu 216 adet hobi bahçesinin 2024 yılı kullanımı için başvurular 15 Kasım'da başlıyor. Başvurular, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi ve Kongre Meydanı'nda bulunan Halk Masası'na ikametgah belgesiyle yapılabilir.
Lüleburgaz Belediyesi'nin toplam 216 adet hobi bahçesinin 2024 yılı kullanımı için başvurular, 15 Kasım'da başlıyor.
Lüleburgaz Belediyesi'nin vatandaşı tarımsal üretime teşvik etmek amacıyla kent içerisinde hizmete sunduğu hobi bahçelerinin 2024 yılı kullanımı için başvurular başlıyor.
Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi (LYKA), Sinan Atakan Yavuz Parkı ve Yücel Şınığ Hobi Bahçeleri'ndeki toplam 216 adet hobi bahçesinden yararlanmak isteyenler 15 Kasım-1 Aralık 2023 tarihleri arasında başvuru yapabilecekler.
Başvurular Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde ve Kongre Meydanı'nda bulunan Halk Masası'na ikametgah belgesiyle yapılabilecek.