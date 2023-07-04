Lüleburgaz Belediyesi İstasyon Caddesi'nde Atıl Araziyi Yeşillendirdi

Lüleburgaz Belediyesi, İstasyon Caddesi PTT Kargo Merkezi önünde atıl durumda olan araziyi peyzaj çalışması yaparak yeşillendirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belediyeye ait atıl alanları yeşil alana dönüştürmeye devam edecek.

Lüleburgaz Belediyesi, İstasyon Caddesi PTT Kargo Merkezi önünde daha önceleri atıl durumda olan araziyi peyzaj çalışması yaparak yeşillendirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belediyeye ait atıl alanları yeşil alana dönüştürmeye devam edecek.

Sadece son 1 yılda kentte kullanılabilir yeşil alan miktarını 70 bin metrekare artıran Lüleburgaz Belediyesi, bu doğrultudaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentte, belediyeye ait olan tüm atıl alanları küçük dokunuşlarla hem yeşillendiriyor hem de güzelleştiriyor.

OTLUK ALANDAN YEŞİL ALANA

Belediye ekipleri bu kapsamda son olarak İstasyon Caddesi PTT Kargo Merkezi önünde yer alan alanda dönüşüm gerçekleştirdi. Ekipler, ziraat mühendisi ve ziraat teknikeri eşliğinde söz konusu otluk alanı içerisinde ağaç ve güzel renkli çiçeklerin yer aldığı yeşil bir alana dönüştürdü.