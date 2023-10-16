Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde Can Dostlarınızı Sahiplenin

Son 5 yılda 4 bin 301 hayvanın kısırlaştırıldığı ve 1300 sokak hayvanının muayene ve tedavisinin yapıldığı Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde kalan can dostlar, yeni ailelerini bekliyor. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, uzman personel eşliğinde en uygun yol arkadaşlarını seçebilir ve sahiplenebilirler.

Son 5 yılda?4 bin 301 hayvanın kısırlaştırıldığı, yılın ilk 9 ayında 1300 sokak hayvanının muayene ve tedavisinin yapıldığı Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde kalan can dostlar, kendilerine yuvalarını açacak yeni ailelerini bekliyor.

Hastalık, yaralanma ve kısırlaştırma gibi?durumlar neticesinde Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde misafir edilen can dostlar, muayene, tedavi ve kısırlaştırılmalarının ardından sahiplendirilmeyi bekliyor.

7 gün 24 saat görev yapan Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nden hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar alanında uzman personel eşliğinde kendileri için en iyi yol arkadaşı olabilecek can dostları görüp, gerekli işlemlerin ardından sahiplenebiliyor.

'Satın alma, sahiplen' anlayışıyla son 5 yılda 578 hayvanın sahiplendirildiği Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde çok sayıda farklı ırk ve türde sokak hayvanı bulunuyor.

PANDEMİ BİTTİ DOSTLUK BİTTİ!

Hayvan sahiplenmek için Geçici Hayvan Bakım Evi'ne gelen vatandaşlara her türlü konuda destek olduklarını belirten Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi personeli İlknur Kurşun, "Özellikle pandemiden sonra sokağa bırakılan kedilerimizin ve köpeklerimizin sayısı arttı. Pandemi sürecinde herkes kedi ve köpek sahiplenmeye gitti, genelde ırk seçimleri oldu. Şu anda bu kedi ve köpeklerimiz de bakılamayıp barınağımıza gelen diğer sokak hayvanlarımızla birlikte yaşıyor. Artık ırk, cins olarak ayırt etmiyoruz, hepsi yol arkadaşlığını dışarıda da sağlamaya başladılar" dedi.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılan patili dostlar, 1. basamak sağlık kuruluşu gibi hizmet veren Geçici Hayvan Bakım Evi'ndeki tedavilerinin ardından bulundukları doğal ortamlarına bırakılıyor.