Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde 9 Ayda 682 Hayvan Kısırlaştırıldı

Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi, son 9 ayda 682 hayvanın kısırlaştırılmasını gerçekleştirdi. Ayrıca, binlerce hayvanın tedavisi yapılarak sahiplendirildiği ve sokak hayvanlarının refahı için 7 gün 24 saat hizmet verildiği belirtildi.

Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde son 9 ayda 682, son 5 yılda ise toplam 4 bin 301 hayvan kısırlaştırıldı.

Kurulduğu günden bu yana yüzlerce hayvanı sahiplendiren, binlerce hayvanın da tedavisini gerçekleştiren Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi, sokak hayvanlarının refahı için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde yılın ilk 9 ayında 682 hayvanın kısırlaştırılması yapılırken, 1300 sokak hayvanı da muayene ve tedavi işlemlerinin ardından bulundukları yaşam alanlarına bırakıldı.

1 Ocak-29 Eylül 2023 tarihleri arasındaki dönemde 728 hayvana kuduz aşısı yapılırken, 65 hayvan da sahiplendirildi.

5 YILDA 4 BİN 301 HAYVAN KISIRLAŞTIRILDI

Tüm bunlarla birlikte, Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde kısırlaştırma, aşılama, muayene ve tedavi ile sahiplendirme sayıları da artıyor.

2019 yılından bu yana Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde kısırlaştırılan hayvan sayısı 4 bin 301 olurken, kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı 4 bin 858, muayene ve tedavisi yapılan hayvan sayısı 9 bin 155 oldu. Son 5 yılda sahiplendirilen hayvan sayısı da 578'e yükseldi.

Öte yandan, patili dostları 444 55 39 numaralı Çağrı Merkezi ve 112 üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda bulunduğu yerden alan ekipler, onların yaşamlarına devam edebilmelerinde önemli rol üstleniyor.

Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi, patili dostları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için 11.15-12.30 ila 13.30-15.00 saatleri arasında ziyarete açık bulunuyor.