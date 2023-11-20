Lüleburgaz Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel etkinlikler düzenledi

Lüleburgaz Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel etkinlikler düzenledi. Çocuklar, uzay çadırından kil atölyesine, ebru sanatından ahşap atölyesine kadar çok sayıda etkinliğin olduğu dolu dolu iki gün geçirdi. 5 Aralık'ta faaliyete başlayacak Gençlik Parkı'ndaki Bilim Atölyesi de törenle açıldı.

Lüleburgaz Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel etkinlikler düzenledi. Çocuklar, uzay çadırından kil atölyesine, ebru sanatından ahşap atölyesine kadar çok sayıda etkinliğin olduğu dolu dolu iki gün geçirdi. 5 Aralık'ta faaliyete başlayacak Gençlik Parkı'ndaki Bilim Atölyesi de törenle açıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel olarak LYSA'da gerçekleştirdiği Bilim ve Sanat Atölyeleri etkinlikleri büyük ilgi gördü.

Çocuklar, uzay çadırından kil atölyesine, ebru sanatından ahşap atölyesine kadar çok sayıda etkinliğin olduğu dolu dolu iki gün geçirdi.

BİLİM ATÖLYESİ, GENÇLİK PARKI'NDA AÇILDI

Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Gençlik Parkı'nda bulunan Bilim Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

18 Kasım'da yapılan açılışa Belediye Başkanvekili Ayfer Küçükhan, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, Lüleburgaz Belediyesi Çocuk Hakları Birimi gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Bilim Atölyesi, 5 Aralık 2023 tarihinde resmen faaliyete geçecek.

Atölyede çocuklarla birlikte okunan kitapların analizi yapılacak, sabun atölyesi, kokulu taş atölyesi, mum atölyesi, dil atölyesi, kitap okuma kulüpleri, sinema kulüpleri oluşturulacak, aynı zamanda Fen Lisesi öğrencileri okul dışındaki zamanlarında deneyler yapabilecek, çocuklar gönüllü öğretmen ve öğrencilerle ders çalışabilecek, lise öğrencilerinin meslek belirlemelerine yardımcı olarak kariyer tanıtımları, çocukların hayatta başarılı olabilmelerine yönelik pek çok çalışma yapılacak.

LYSA'DA DOLU DOLU İKİ GÜN

Dünya Çocuk Hakları Günü Bilim ve Sanat Atölyeleri etkinlikleri 18-19 Kasım'da LYSA'da devam etti.

'Huhu ile Bilim Şov' ve 'Uzay Çadırı' en çok ilgi gören etkinlikler olurken; kil, ahşap, ebru, 3D tasarım, mandala, kes-yapıştır, boya-yıka, müzik ve Minecraft: Education Edition atölyesi de iki gün boyunca meraklılarını ağırladı.

Lüleburgazlı çocuk kitapları yazarları da LYSA Fuaye Alanı'nda kitaplarını imzaladı.

TEMA'nın meşe palamudu atölyesi ve 'Toprak Dersem Çık' adlı paneli de çocuklardan ilgi gördü.

LYSA'DA SENFONİK GECE

Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel etkinlikler kapsamında LYSA'da Lüleburgaz Belediyesi Çocuk Hakları Birimi'nin 'Eylül'ün İki Yüzü' adlı müzik grubu ile Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin Çocuk Senfoni Orkestrası konser verdi.

18 Kasım'da Cahit Irgat Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Lüleburgaz Belediye Başkanvekili Ayfer Küçükhan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri, 19 Kasım'da Lüleburgaz Belediyesi Sevgi Korosu'nun konseri ile son buldu.