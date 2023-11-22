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Lüleburgaz Belediyesi Bisiklet Taksilerinden 4 Bin 656 Kişi Yararlandı

Lüleburgaz Belediyesi'nin bisiklet taksilerinden faydalanan kişi sayısı, nisan-ekim döneminde 4 bin 656 oldu. Bisiklet taksiler, kasım ayı itibarıyla kış arasına girdi. Hizmete girdiği günden bu yana büyük ilgi gören bisiklet taksilerden bu yıl yararlanan kişi sayısı 4 bin 656 oldu. 7 aylık süreçte bisiklet taksilerden faydalanan yaşlı ve engelli vatandaşların sayısı ise 3 bin 938 olarak kayıtlara geçti.