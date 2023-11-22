Lüleburgaz Belediyesi Bisiklet Taksilerinden 4 Bin 656 Kişi Yararlandı
Lüleburgaz Belediyesi'nin bisiklet taksilerinden faydalanan kişi sayısı, nisan-ekim döneminde 4 bin 656 oldu. Bisiklet taksiler, kasım ayı itibarıyla kış arasına girdi. Hizmete girdiği günden bu yana büyük ilgi gören bisiklet taksilerden bu yıl yararlanan kişi sayısı 4 bin 656 oldu. 7 aylık süreçte bisiklet taksilerden faydalanan yaşlı ve engelli vatandaşların sayısı ise 3 bin 938 olarak kayıtlara geçti.
Lüleburgaz Belediyesi'nin bisiklet taksilerinden faydalanan kişi sayısı, nisan-ekim döneminde 4 bin 656 oldu.
Lüleburgaz Belediyesi'nin 65 yaş üzeri, engelli, hamile ve küçük çocuklu vatandaşların ücretsiz kullanımına sunduğu çevre dostu ulaşım araçlarından Bisiklet Taksiler, kasım ayı itibarıyla kış arasına girdi.
Hizmete girdiği günden bu yana büyük ilgi gören bisiklet taksilerden bu yıl yararlanan kişi sayısı 4 bin 656 oldu.
Lüleburgaz Belediyesi'nin 2017 Bisiklet Yılı'nda küresel iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla uygulamaya aldığı bisiklet taksilerden nisan ayında 217, mayıs ayında 616, haziran ayında 809, temmuz ayında 901, ağustos ayında 911, eylül ayında 780, ekim ayında ise 422 kişi yararlandı.
7 aylık süreçte bisiklet taksilerden faydalanan yaşlı ve engelli vatandaşların sayısı ise 3 bin 938 olarak kayıtlara geçti.