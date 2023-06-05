Lüleburgaz Belediyesi Ata Tohumu Etkinliği Düzenledi

Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği Ata tohumu etkinliğinde, çocuklar yerli fideleri toprakla buluşturdu. Tarımsal üretimi teşvik etmek ve yaşanabilir bir çevre için farkındalık oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Belediyesi, Gençlik Parkı'nda Ata tohumu etkinliği düzenledi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği Ata tohumu etkinliğinde, çocuklar yerli fideleri toprakla buluşturdu.

Tarımsal üretimi teşvik etmek ve yaşanabilir bir çevre için farkındalık oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Belediyesi, Gençlik Parkı'nda Ata tohumu etkinliği düzenledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü etkinlikte fide veren tohumlar Lüleburgaz Belediyesi'nin tarımsal arazisine çocuklar tarafından ekildi.

Ekim etkinliğinde; Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Becerenel, müdürlük personeli, Çocuk Hakları Birimi gönüllüleri ve çocuklar yer aldı.