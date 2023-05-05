Lüleburgaz Belediyesi, ata tohumlarından elde ettiği 10 bin adet fideyi vatandaşlarla paylaştı

Lüleburgaz Belediyesi, Slow Food Trakya ve Kırklareli Ortak Akıl Derneği iş birliğiyle belediyeye ait serada yetiştirilen 10 bin adet yerel tohum fidesini, Kongre Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara dağıttı.

Lüleburgaz Belediyesi, sürdürülebilir tarımda farkındalık oluşturmak amacıyla ata tohumlarından elde ettiği 10 bin adet fideyi düzenlenen etkinlikle vatandaşlarla paylaştı.

Lüleburgaz Belediyesi, Slow Food Trakya ve Kırklareli Ortak Akıl Derneği iş birliğiyle belediyeye ait serada yetiştirilen 10 bin adet yerel tohum fidesini, Kongre Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara dağıttı. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, aralarında zebra domates, salatalık, pembe domates, acı biber gibi atalık tohumlardan elde edilen sebzelerin yer aldığı fideler kısa sürede tükendi.

Etkinlikle ilgili konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, sürdürülebilir tarım vurgusu yaptı ve etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Gerenli, "Her alanda üreten, ürettiklerini paylaşan bir belediye olarak ata tohumlarından elde ettiğimiz fideleri komşularımızla paylaştık. Sürdürülebilir tarıma, sağlıklı bir geleceğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, etkinliğimize yoğun ilgi gösteren komşularımıza teşekkür ederim" dedi.