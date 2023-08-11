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Londra'da bulunan kraliyet pitonunun sahibi aranıyor

Yaşam Haberleri

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis, bir bahçede buldukları 'kraliyet pitonu' yılanının sahibini arıyor. Polis, yılanın güvende olduğunu belirtti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis, bir bahçede buldukları 'kraliyet pitonu' yılanının sahibini arıyor.

Polis bugün olayla ilgili yaptığı açıklamada, evde bakılabilen bir sürüngen türü olarak bilinen kraliyet pitonunu dün Londra'da bir bahçede bulduklarını ve yılana Gary adını verdiklerini ifade etti. Kayıp yılanın sahibini aradıklarını belirten polis, evcil hayvan hastanesinde tutulan Gary'nin güvende olduğunu ifade etti. Kraliyet piton yılanları, evcil hayvan statüsündedir ve Afrika pitonlarının en küçüğüdür.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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