Lodos nedeniyle direğe dolanan bayrağı düzeltmek için mücadele eden karga

Sultangazi'de bir inşaatın çatısında lodos nedeniyle direğe dolanan bayrağı düzeltmek için mücadele eden karganın o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de bir inşaatın çatısında lodos nedeniyle direğe dolanan bayrağı düzeltmek için mücadele eden karganın o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan lodos nedeniyle Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın çatısındaki bayrak rüzgarın etkisiyle direğe dolandı. Bayrağın direğe dolandığını fark eden karga ise gagasıyla dakikalarca bayrağı düzeltmek için mücadele etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Bayrağımızı da göklerde uçuruyoruz, kargalar da bayrağı açarak buna yardımcı olmuşlar"

Kargaların bayrağı düzeltmeye çalıştığını anlatan Kazım Dayıoğlu "İnşaatın sahibiyiz. Dün havanın çok lodoslu olmasından dolayı burada asmış olduğumuz bayrak birbirine sarılmış. Çalışanlar da olmadığı için 2 tane karga gelmiş bayrağı açmaya uğraşmışlar. Bir arkadaş da bize haber verdi bende geldim düzelttim. Bayrağımızı da göklerde uçuruyoruz, kargalar da bayrağı açarak buna yardımcı olmuşlar " dedi. - İSTANBUL