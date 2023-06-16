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Lodos Dalgalara Yol Açtı: Datça'da 3 Tekne Sulara Gömüldü

Lodos Dalgalara Yol Açtı: Datça'da 3 Tekne Sulara Gömüldü

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Datça ilçesinde öğleden sonra etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilerken, oluşan dalgalara dayanamayan iki küçük tekne ile bir motoryat sulara gömüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde öğleden sonra etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilerken, oluşan dalgalara dayanamayan iki küçük tekne ile bir motoryat sulara gömüldü.

Datça'da öğle saatlerinden sonra kuvvetli lodos etkili oldu. Şiddetli rüzgar ile birlikte oluşan dalgalar, denizdeki teknelere zarar verdi. Dalgalara dayanamayan Kumluk Plajı'nda iki küçük tekne ile Palamutbükü'nde bir motoryat sulara gömüldü. Kuvvetli rüzgarın aralıklarla ilçede etkisine devam ettiği, tekne sahiplerinin lodos karşısında önlem aldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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