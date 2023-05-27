Lise öğrencileri hayvan barınağındaki hayvanlar için mama topladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde lise öğrencileri tarafından kendi aralarında topladıkları para ile hayvan barınağındaki sevgiye ve ilgiye muhtaç olan hayvanlara mama aldılar ve ziyaret ettiler.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde lise öğrencileri tarafından kendi aralarında topladıkları para ile hayvan barınağındaki sevgiye ve ilgiye muhtaç olan hayvanlara mama aldılar ve ziyaret ettiler.

Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Bandırma Belediyesi'ne ait olan Hayvan Barınağındaki kedi ve köpekler için kendi aralarında topladıkları para ile mama aldılar. Okulun, Din kültürü öğretmenlerinden Abdulmenaf Öztürk ve Kübra Aktürk Oral'ın organizasyonluğunda gerçekleşen barınak ziyaretine okuldan da 38 öğrenci katılım sağladı.

Bir süre barınağı gezerek hayvanlarla yakından ilgilenen öğrenciler, yanlarında getirdikleri mamalarla hayvanları besledi. Öğrencilere barınak hakkında bilgi veren veteriner hekim Kamil Dur, Kubilay Kırımtay ve M. Metin Caner, çocukların farklı tecrübeler kazandığını ve özellikle hayvan sevgisinin aşılandığını belirtti. - BALIKESİR